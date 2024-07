Un quadro severo ma non inaspettato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’È BISOGNO ancora una volta di rimboccarsi le maniche nel distretto tessile pratese: ilche emerge dai dati sulla produzione del primo trimestre del 2024 chiama le imprese a riflettere sulle strategie da mettere in atto al più presto. Ci sono gli effetti dell’alluvione dello scorso novembre che si fanno ancora sentire soprattutto nel comparto moda (-9,1% rispetto al primo trimestre 2023) che pesano nel bilancio complessivo, ma non solo. "Ilche emerge dai dati del Centro studi di Confindustria Toscana Nord per il primo trimestre 2024 nel confronto con lo stesso trimestre del 2023 non èma comunque– spiega la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli – Il totale, nel confronto con il primo trimestre dell’anno precedente (peraltro positivo, in linea con quello del 2022), è a quota -7,8%.