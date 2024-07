Trascinato via dalla corrente Nessuna traccia di Claudio Togni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un’altra giornata di ricerche sul fiume, purtroppo senza esito. A tre giorni dal drammatico incidente alla diga Italgen di Concesadi, il tecnico 59 enne caduto in acqua sotto gli occhi dei colleghi mentre svolgeva lavori di manutenzione ai paletti allo sbarramento. Enotizia per la sua famiglia. A Paladina, in Bergamasca, dove l’uomo abita ed è conosciuto la speranza è ormai ai minimi termini. Le ricerche, interrotte sabato sera, sono riprese ieri mattina, con base, come nei giorni scorsi, l’alzaia del fiume a Concesa, a poche decine di metridiga teatro del dramma e coordinate dall’Unità di comando locale dei vigili del fuoco. In campo in mattinata specialisti del soccorso acquatico con gommoni da rafting e squadre di volontari della protezione civile per perlustrare corso del fiume e sponde.