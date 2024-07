The Umbrella Academy piovono accuse sullo showrunner | Comportamento tossico maltratta i collaboratori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lodella serie Netflix di successo con Elliot Page finisce nel mirino dei media per i suoi comportamenti tossici dietro le quinte dello swow. L'arrivo della quarta e ultima stagione di The, su Netflix dall'8 agosto, viene funestato da uno scandalo coi coinvolgerebbe loSteve Blackman, accusato dimenti dietro le quinte. Secondo Rolling Stone, a muovere lecontro di lui sarebbero alcuni ex membri dello staff di produzione dello show. Secondo il rapporto, 12 ex scrittori e membri dello staff di supporto affermano che lavorare a Thesarebbe stata una delle esperienze più traumatiche della loro carriera. La maggior parte di loro ha chiesto di rimanere anonima per timore di ritorsioni.