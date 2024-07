Solos AirGo Vision ufficiali | sono i primi smartglass con Google Gemini e ChatGPT

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 1 luglio 2024)deglidi nuova generazione che hanno il pieno supporto alle IA die aGlida molti visti come la prossima rivoluzione nella tecnologia consumer, al pari di quanto fatto dagli smartphone ormai quasi 20 anni fa. Abbinando a questo concetto i chatbot AI più popolari del momento comepromettono di rivoluzionare il modo di interagire con il mondo che ci circonda affidandosi, per larga parte, all’intelligenza artificiale., focus su AI e prezzo da $249, proprio come gliMeta Ray-Ban, usano una fotocamera montata sul lato destro della montatura che può essere utilizzata insieme ai comandi vocali per utilizzare i modelli AI – in particolare GPT-4o di OpenAI – per rispondere alle domande utilizzando ciò che viene catturato dalla fotocamera.