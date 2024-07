Roma Spinazzola saluta | Abbiamo esultato e sofferto insieme esperienza unica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Leonardolascia la. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore con un lungo post sul proprio profilo Instagram. “Carissiministi, è con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio perrvi. Dopo un’indimenticabile, è giunto il momento per me diregioito epianto,toccato il cielo a Tirana,ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest – scrive, che poi prosegue facendo riferimento anche ai gravi infortuni patiti negli ultimi anni – Ho anche affrontato momenti difficili, in quei momenti bui ho sempre sentito il vostro sostegno. Mi avete dato la forza di lottare per tornare più forte di prima.