Orietta Berti e Al Bano Carrisi le rivelazioni da brividi su Padre Pio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024) Personaggi Tv. Torna anche nel 2024 l’appuntamento con Una voce perPio. La prima puntata andrà in onda mercoledì 3 luglio, in prima serata su Rai 1. L’evento si svolgerà come sempre in Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina dedicata alla figura diPio. Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, la serata sarà condotta da Mara Venier. E in attesa della prima puntata del programma di Rai 1, Al, che saliranno presto sul palco, hanno raccontato qualche aneddoto a proposito del loro rapporto conPio. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Milly Carlucci, la figlia Angelica si è sposata: tutto sulle meravigliose nozze (FOTO) Leggi anche: L’oroscopo di Branko, quale segno è nei guai Al“miracolati” daPio: gli aneddoti dei cantanti L’appuntamento con la musica e la fede all’insegna dello spettacolo e della beneficenza tornerà il prossimo mercoledì su Rai 1.