Ora Macron chiede ai suoi di non sbagliare contro l’estrema destra Ma quel che resta del partito si spacca

(Di lunedì 1 luglio 2024) Battutto nelle urne dal Paese che ormai da tempo non capisce più, mollato dalo chedel suo. Sono le ore più difficili per Emmanuel: ha giocato l’azzardo sciogliendo l’Assemblea nazionale, gli elettori hanno risposto con uno schiaffo. Il capo dell’Eliseo era certo che, messi alle strette, gli elettori avrebbero scelto il campo presidenziale. Così non è stato e adesso ha sei giorni per mettere in campo una nuova strategia mentre il Paese lo osserva con il fiato sospeso. La mossa che da ieri sera, subito dopo la chiusura delle urne, ha deciso di fare è statala di invocare l’unità repubblicana. Ovverore di formare un blocco perché tutti i partiti si uniscano. Peccato che, proprio lui, fino a due giorni fa ha fatto una campagna elettorale che metteva sullo stesso piano Marine Le Pen e la sinistra di Jean-Luc Mélenchon.