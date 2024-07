Mestre una Ferrari ibrida da 320mila euro prende fuoco in mezzo alla strada | illeso il conducente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una296 Gts è andata in fumo a, alle porte del centro storico di Venezia. Lo riporta la testata Il Gazzettino, secondo cui si tratterebbe di una vetturada 830 cavalli e un prezzo di listino che parte da. Secondo quanto riferito dai Vigili del, ildella berlina era in viaggio verso le Dolomiti, dove avrebbe dovuto partecipare a una manifestazione sportiva. Mentre era di passaggio a, si è accorto che l’auto non rispondeva più ai comandi ed è sceso immediatamente dvettura, mentre le fiamme già cominciavano ad avvolgere il veicolo. L’uomo è riuscito a scendere in tempo e non ha riportato ferite. Della sua auto, però, non sono rimaste altro che lamiere. I Vigili delsono intervenuti sul posto con due automezzi e hanno spento l’incendio con la schiuma, mettendo in sicurezza l’intera area.