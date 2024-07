Meloni | in Francia tentativi come da noi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 14.33 "Tentativo di mettere all'angolo il popolo che non vota per le sinistre".Così il presidente del Consiglio,Giorgia,sul voto ilcon l'affermazione del Rn di Le Pen e del candidato premier Bardella,dopo l'exploit del 9/6 Sul ballottaggio di domenica: "Scenario molto polarizzato"."Ovviamente preferisco la destra". "In forme diverse anche in Italia c'è il tentativo costante di demonizzare" chi non vota sinistra. "E' un trucco in cui cadono sempre meno persone. Lo abbiamo visto in Italia, sempre di più in Europa e in Occidente".