Meccanismo strutturale della ricombinazione guidata dall’RNA ponte

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 1 luglio 2024)Preparazione di Proteine e RNA Il genericombinasi IS621 è stato clonato in un vettore di espressione modificato e espresso in cellule Sf9 con il sistema Bac-to-Bac. Le proteine IS621, S241A e D11A/E60A/D102A/D105A sono state purificate tramite varie fasi di lavorazione e cromatografia. Le cellule Sf9 contenenti la proteina espressa sono state lisate mediante sonicazione e il lisato chiarificato. Successivamente, la proteina è stata eluita e purificata tramite cromatografia su colonna. I bRNA sono stati trascritti in vitro con la polimerasi T7 RNA e purificati con PAGE denaturante. Preparazione del Complesso Sinaptico Il L'articoloproviene da News Nosh.