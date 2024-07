Le slingback Daniele Giovani Design per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 luglio 2024) Femminili e di gran classe, lesono il simbolo dell’eleganza. Iler milanese si è sbizzarrito a creare diverse varianti che si distinguono per una silhouette raffinata e sono perfette da abbinare ad abiti e tailleur pantalone dall’eleganza senza tempo. Piacciono a chi segue la moda e non rinuncia al fascino di indossare una calzatura preziosa, di ricerca, Made in Italy. È attraverso la sua vena cromatica cheha creato un’incantevole palette di colori, dalle nuance più delicate a quelle più vivaci. Diverse le varianti proposte: dai colori pastello, come l’azzurro day dream ed il nude, a nuance brillanti e in trend, come il verde smeraldo, il fucsia, il corallo o l’oro. “Anaïs” è l’originalecon raffinato puntale oro e lacci in pelle capaci di affascinare al primo sguardo “Chantal” è caratterizzata dalla sottile catena laterale che crea un gioco di movimenti ad ogni passo.