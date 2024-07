La difesa di Gravina Italia io rimango qui Non può essere la politica a chiedere le dimissioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) dall’inviato "Per mia cultura non ho l’abitudine di scappare dalle mie responsabilità e quindi resto. Le critiche feriscono, soprattutto quelle non costruttive, ma strumentali che arrivano dall’esterno. Nessuno puòo pretendere le". Il giorno dopo la Grande Vergogna calcistica, non gioca inma va subito all’attacco Gabriele. Sessantotto minuti di conferenza stampa a voci unificate col ct, per spiegare le ragioni di un fallimento epocale e cercare di capire quale strada intraprendere nell’immediato futuro. Il numero uno del calciono si presenta poco prima delle 12.30 a Casa Azzurri in via di smantellamento. Accanto a lui Luciano Spalletti dopo una notte di tensioni e di confronti, di mea culpa e di riflessioni ad alta voce.