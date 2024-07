La casa dei talenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) IL BENESSERE dei dipendenti conviene alle aziende. Perché le fa crescere e anche risparmiare sui costi. Lo dimostra lo studio realizzato da The European House-Ambrosetti e Jointly, secondo cui il corporate wellbeing, ovvero l’insieme di servizi e soluzioni che le imprese utilizzano per migliorare il benessere organizzativo e personale dei collaboratori, può portare a un incremento del 20% di produttività rispetto alla media delle aziende che non li adotta, con un valore aggiunto per addetto di quasi 60mila euro. Allo stesso tempo è in grado di fornire una risposta efficace a fenomeni sempre più attuali, come il crescente malessere dei lavoratori italiani. Il 46% degli intervistati dichiara infatti di sentirsi molto stressato sul luogo di lavoro, mentre solo il 5% si sente pienamente ingaggiato dalla propria azienda (l’incidenza più bassa a livello europeo) e il 36% dichiara di volersi dimettere entro un anno.