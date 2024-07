Incidente tra due mezzi pesanti camion che trasporta olio si ribalta in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Capannori (Lucca), 1 luglio 2024 –stamani tra dueall’uscita dell’autoa Capannori. Un semirimorchio che stavandovegetale si èto e parte del contenuto della cisterna si è sversato in. L’autista del semirimorchio è rimasto ferito e portato in codice giallo in ospedale. L’è avvenuto intorno alle ore 06. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco, personale del 118, la poliziale, i carabinieri l’Arpat e il personale di autostrade e della provincia. .