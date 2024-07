Incendio in Valcurone l’auto di un escursionista prende fuoco nel parco di Montevecchia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cernusco Lombardone (Lecco), 1 luglio 2024 – Auto in fiamme nelregionale die della Valle del Curone. L'auto è completamente bruciata, ma ilè salvo. I vigili delhanno spento l'prima che si propagasse al bosco. Il rogo è divampato lunedì mattina in un parcheggio tra Cernusco Lombardone e, dove è bruciata una Peugeot 208. L’aveva appena posteggiare lì un, andato poi a camminare lungo i sentieri dell’area protetta. Non si sa cosa abbia innescato il, né tanto meno chi, ammesso che sia stato qualcuno. Al momento infatti non è stato ancora accertato se si sia trattato di unmagari scaturito da un problema meccanico o elettrico della macchina, oppure se sia colpa di un piromane.