Ilva l’ironia di Riondino sulla pace Fedez-Codacons E l’associazione attacca | pensi a Taranto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024)facon ildopo liti e bracci di ferro: galeotta un’iniziativa di solidarietà a favore dell’. Una mossa che non è piaciuta a Michele, storico organizzatore del Concerto Primo Maggio che nel suo ultimo film, Palazzina Laf, ha raccontato i casi di mobbing all’interno dell’di. L’attore e regista non ha gradito la beneficenza annunciata dal rapper (beneficenza o pubblicità?).difacon il“Arrivato asenza avvisarci, senza rivolgersi a chi si occupa del problema da decenni”, ha dettoin un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Poi ha ricordato che in passatoera stato chiamato “diverse volte ad esibirsi sul palco. Ma non abbiamo mai ricevuto considerazione”.