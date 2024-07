Il Signore Degli Anelli torna al cinema in estate | biglietti già in vendita per la trilogia di Peter Jackson

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lade Ilalnell’2024: gli epici film ditratti da Tolkien saranno di nuovo in sala, a luglio e agosto, una settimana ciascuno, in tutte le sale d’Italia; è possibile sin d’ora acquistare iper rivivere la grande esperienza della Terra di Mezzo. Ecco l’elenco delle date di uscita di ciascun film La Compagnia dell’Anello – dall’11 al 17 luglio Le Due Torri – dall’1 al 7 agosto Il Ritorno del Re – dal 22 al 28 agosto Warner ha comunicato, contestualmente all’annuncio, che a essere proiettata sarà la versionetografica del film; delusione, quindi, per tutti i fan, che avrebbero voluto godere della versione estesa sul grande schermo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros.