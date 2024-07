Elezioni in Francia i risultati | chi ha vinto al primo turno e quanti nuovi deputati avrà e aspira ad avere Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un Paese con il fiato sospeso in attesa del secondodellelegislative. Ladovrà aspettare il 7 luglio prossimo, giornata di voto per ballottaggi e triangolari, per sapere se alla fineLe Peni numeri sufficienti per andare al governo. Sono ore di massima tensione di una fase che nessuno, da una parte e dall’altra, esita a definire storica. In ballo ci sono 577 seggi e alne sono stati assegnati solo 76: 39 al Rassemblement National (arrivato in testa con il 33,14% dei consensi); 32 al Nuovo Fronte Popolare della sinistra (27,99%); due per il partito del presidente Ensemble (20,4%); uno per i Repubblicani (10,7%). Fra sette giorni ci saranno 191 ballottaggi, 305 triangolari e 5 quadrangolari. Da quelle sfide si decideranno i prossimi equilibri e, soprattutto, si deciderà chi potrà puntare a formare l’esecutivo.