De Maggio | Lukaku si è promesso a Conte Folorunsho futuro titolare inamovibile del Napoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Romeluverso il? Desvela piani di mercato e possibili arrivi soffermandosi anche suldi Osimhen. Romelupotrebbe essere il colpo di mercato dell’estate per il, con il giocatore che sembra desideroso di riunirsi con Antonio, secondo quanto riportato da Valter Dedurante una puntata di Radio Goal su Kiss Kiss. Nonostante l’interesse del Milan,sembra orientato verso ilper lavorare nuovamente con il suo ex allenatore. Secondo De, “Romelusi èad Antonio. I due hanno una grande voglia di lavorare insieme e si sono dichiarati stima reciproca. Tuttavia, tutto dipende da Osimhen. Il belga potrebbe arrivare solo se il nigeriano lasciasse il club, ma al momento non ci sono offerte concrete per Victor Osimhen.