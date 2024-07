Caterina Balivo ladri nella sua casa romana mentre si trovava in vacanza | bottino ricchissimo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024), notte di paura a Roma:fanno irruzionesuaai Pariolilei si trova a Barcellona Notte di paura per la conduttrice Rai, che nelle scorse ore sia Barcellona in compagnia dei figli Guido Alberto e Cora per un po’ di sananotte, intorno alle 2.30, ihanno fatto irruzionesuaai Parioli, portando via un riccoin preziosi, orologi Rolex e borse di valore. Non è stato quantificato nel dettaglio il valore del colpo piazzato dai malviventi, che si sarebbero intrufolati nell’abitazione da una finestra, dopo aver studiato il colpo nel dettaglio. La Polizia scientifica si trova sul luogo del furto e sono al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.