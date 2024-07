Bouih splendido oro nei 3000 siepi La Dosso non fa il bis ma è argento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Agli assoluti di La Spezia, Yassinvince il titolo italiano deiin 8’21”, davanti ai gemelli Zoghlami che impostano la gara ma poi non ne hanno più nel finale. Yassin, ancora in corsa per una ora probabile partecipazione olimpica, chiude in crescendo e stronca i due avversari. Dopo la medaglia d’oro sui 100, Zaynabnon concede il bis sui 200, finendo seconda in 23’’17, dietro alla veterana Anna Bongiorni al personale in 23’’10. La rubierese parte forte, è ancora davanti ai 160 metri, ma poi cede nel finale. "Sono contenta al 70% del mio week end, quattro prove in 24 ore per un lavoro intenso, ovviamente sempre in prospettiva. Non ho preparato i 200, ma sono arrivata seconda e mi sono divertita". Curioso un fatto nel recente fine settimana: Viola Canovi, primo anno allieva e tesserata per la Corradini Rubiera, oltre che allenata da Loredana Riccardi ex tecnico della, a Castelfranco ha vinto il titolo regionale di categoria in 11’’62, record regionale sottratto proprio alla(11’’63, anno 2016).