Bologna Sartori | Zirkzee via al 99 99% Calafiori non credo andrà alla Juventus

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Joshuavia al 99,99 per cento. “Conosco il mercato eche ci siano grosse possibilità che possa andar via. E’ un grande attaccante, un ruolo molto ricercato. Il sostituto? Ci stiamo pensando da mesi, continueremo a lavorare per sostituirlo, anche se non sarà facile”. Queste le parole di Giovanni, direttore sportivo del, ai microfoni di Sky Sport, sulle possibilità di permanenza di Joshua. Su: “Ha fatto un grandissimo Europeo. Si parla dima anche di altre società interessate a lui. Noi vogliamo tenerlo ma di certo se ci saranno offerte grosse le terremo in considerazione. Non dico che lo daremo via ma in caso vedremo se fare le nostre valutazioni. Nonche”.