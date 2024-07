Bere analcolico non è più visto come una cosa da sfigati Intervista al produttore di kombucha Stefano Zamboni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024) Che sarebbe stato l'anno dellalo avevamo detto qui. La bevanda fermentata dalla storia millenaria, grazie al recuperato rapporto amichevole con i batteri innescato dal diffondersi di pasta madre e fermentati di vario tipo, si sta facendo largo e nel frattempo è diventata argomento di un libro fresco di stampa. Lo ha scritto ilveneto di, illustrato Caterina Di Paolo, e lo ha pubblicato l'accurata casa editrice romagnola Quinto Quarto che rimpingua così il proprio originale scaffale dedicato a cibo sostenibile, autoproduzione e no spreco.. L'antico tonico orientale: storia, scienza e ricette mixa informazioni scientifiche a una godibile narrazione e aggiunge non pochi suggerimenti per sperimentazioni casalinghe assecondando la sana passione nerd per l'autoproduzione della bevanda senza alcol.