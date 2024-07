Baby Gang assolto in appello per la rapina a Vignate | Quel giorno era a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) È statoindall’accusa diil trapper di 23 anni, all’anagrafe Zaccaria Mouhib. Lo ha deciso la Corte d’di Milano, ribaltando la condanna in primo grado a 4 anni e 10 mesi di reclusioni che era stata inflitta all’artista il 26 gennaio 2023. Il processo riguardava una presuntaavvenuta a, nel Milanese, nel luglio 2021, ma il giudice lo ha“per non aver commesso il fatto”. L’avvocato di, Niccolò Vecchioni, ha dimostrato che gli elementi probatori erano “lacunosi” e che neldellail trapper non era ama ae quindi non avrebbe mai potuto commettere il reato. Nei giorni scorsi,, che ha milioni di follower ed è in testa alle classifiche musicali, era stato scarcerato ed era tornato agli arresti domiciliari su decisione del Tribunale del riesame.