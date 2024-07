Agricolae eu - BF educational | offerte 100 borse di studio in Agritech

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Via alle iscrizioni al corso di Alta Specializzazione in, organizzato in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa. Il corso, promosso da BF– società di BF Spa impegnata nello sviluppo di progetti formativi, di ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura e dell'agribusiness – è stato presentato lo scorso 29 giugno al Villaggio Coldiretti di Venezia. L'incontro, dedicato alle attività e ai nuovi progetti di BF nel campo della formazione, ha visto la partecipazione di Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa, e Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di BF. Ecco tutte le novità. Il programma Il programma di formazione, destinato a giovani imprenditori, agricoltori, tecnici e collaboratori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, si terrà presso il Campus del Gruppo a Jolanda di Savoia.