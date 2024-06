Zuppi la fede e lo sport | San Luca tra terra e cielo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Quest’anno il santuario dedicato alla Beata Vergine della Madonna di Sancompie 830 anni. Un’età invidiabile e per festeggiare questa ricorrenza è arrivato un regalo particolare per non dire unico. I ciclisti del Tour de France passeranno proprio da questo luogo dove da oltre otto secoli i bolognesi si recano per affidare a Maria le loro preoccupazioni e i loro timori. Una devozione che supera lae che si tramanda immutabile nel tempo. "Tra i tanti aspetti che sono legati al passaggio del Tour del France nella nostra città - spiega il cardinale Matteo- questo è forse quello più importante perché fa vedere a tutti e anche a noi che probabilmente ci siamo abituati la straordinaria bellezza di San. È un qualcosa che arriva e che tocca al di là del proprio credo religioso per il significato che rappresenta per tutti gli uomini.