Spagna – Georgia 4-1 | La Roja rimonta completa e prepara l’incontro con la Germania

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) Breaking: Laha evitato la paura iniziale per Euro 2024 contro la, qualificandosi per i quarti di finale con una vittoria inper 4-1 a Colonia. Rodri ha annullato l’autogol di Robin Le Normand al 18? prima dell’intervallo di domenica, e una vivacesi è ripresa nel secondo tempo lasciando laimpotente. Fabian Ruiz ha portato lain testa poco dopo la pausa, con Nico Williams e Dani Olmo che si sono assicurati la vittoria nel finale per porre fine alla corsa da favola dellaa questo Campionato Europeo. La squadra di Luis de la Fuente affronterà venerdì i padroni di casa dellanei quarti di finale a Stoccarda. Lamarcia avanti #EURO2024 #ESPGEO pic.twitter.com/uBb3II7Zx7 —UEFA EURO 2024 (@EURO2024) 30 giugno 2024 Giorgi Mamardashvili è stato il portiere più impegnato nella fase a gironi, ed è stato chiamato in causa contro la, effettuando due parate iniziali per respingere Pedri e Dani Carvajal.