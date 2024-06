Sanchez arrabbiato | Arbitraggio non una scusa ma difficile così

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Alexise il suo Cile sono usciti ai gironi di Copa America in seguito al pari per 0-0 contro il Canada. Il giocatore dell’Inter, ancora per poche ore, ha commentatoa Chilevision la serata. CRITICHE – Alexisnon ha digerito le scelte di Wilmar Rondan, arbitro di Cile-Canada. Il direttore di gara ha espulso ad inizio partita un compagno del giocatore dell’Inter e molte delle sue scelte hanno lasciato dubbi importanti. Proprioa fine partita ha commentato l’accaduto e non ha mostrato proprio felicità per l’eliminazioneveloce dalla Copa America: «L’non è una, ma ti fa arrabbiare. Me ne vado. Non è una, con l’Argentina abbiamo perso bene, ma ci sono state situazioni che non ci hanno convinto.