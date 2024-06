Ordine d’arrivo F1 GP Austria 2024 | Russell vince a sorpresa Sainz sul podio! Incidente per Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sule per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Georgeha vinto il GP d’, trionfando aal volante della Mercedes. Il britannico ha approfittato di un’occasione d’oro che si è materializzata a otto giri dal termine: Maxe Lando Norris erano in lotta per la vittoria, ma si sono toccati ed entrambi hanno forato. Il 26enne ha ringraziato e ha così conquistato il suo primo successo in carriera in F1. Alle spalle del britannico si è piazzata l’altra McLaren di Oscar Piastri.