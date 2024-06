MotoGP nuovo ordine d’arrivo del GP d’Olanda | cosa cambia dopo la penalità a Marquez Bagnaia vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) L’del GP, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Assen, èto in seguito allainflitta a Marc. Il centauro spagnolo è stato punito di sedici secondi, da aggiungere al suo tempo finale, a causa di una pressione irregolare delle gomme riscontrata sulla sua Ducati del Team Gresini: il fuoriclasse iberico, che aveva terminato la gara al quarto posto, è così scivolato in decima posizione. A beneficiare della penalizzazione sono soprattutto Fabio Di Giannantonio (ora quarto), Maverick Vinales (quinto) e Brad Binder (sesto). Guadagnano una posizione anche Alex(settimo), Raul Fernandez (ottavo) e Franco Morbidelli (nono). Confermatissima la vittoria di Francesco: il due volte Campione del Mondo si è imposto in sella alla Ducati ufficiale davanti a Jorge Martin e al compagno di squadra Enea Bastianini.