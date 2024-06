Miss Mamma corre Santa Croce Paola Mansi si prende la fascia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Pontedera (Pisa), 30 giugno 2024 – Proseguono le selezioni per "Italiana 2024", concorso nazionale di bellezza e simpatia, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con"Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e"Evergreen" per le mamme con più di 56 anni. A Pontedera si è svolta una selezione valevole per l’elezione di "Italiana 2024". Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione, 29 anni, insegnante di ballo disull’Arno,di Mya e Sophie. LaItaliana Golf" (per le mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Lorenza Rolletta, 54 anni, impiegata, di Bientina,di Giulia, mentre Lorella Barbuti, 65 anni, centralinista, di San Giuliano Terme,di Juri, Ilaria e Mirko, si è aggiudicata laItaliana Evergreen" (riservata alle mamme con più di 56 anni).