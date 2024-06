Maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta | isolata Cogne Salvi una bimba di tre mesi e due adulti dalla piena del torrente Orco – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) L’ondata diche da sabato sera ha investito il nordovest delfino allasta causando frane e smottamenti. I vigili del fuoco stanno intervenendo nelle province del Verbano e di Torino. A Locana sono state trasferite ieri in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante. A Mathi, sempre provincia di Torino, sono state evacuate precauzionalmente due famiglie a causa dell’esondazione del fiume Stura di Lanzo. Ieri notte tra Montanaro e San Benigno Canavese le squadre di soccorso hanno salvato duee una neonata di 3bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del. IlAnza ha esondato in diversi punti, mentre, secondo quanto riporta il Corriere della Sera,a causa di una frana in frazione Epinel, lungo la strada regionale che conduce alla località ai piedi del Gran Paradiso.