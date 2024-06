Luciano Spalletti resterà ct dell’Italia nonostante le richieste di dimissioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-30 15:43:23 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:alla guidadopo aver ricevuto il voto di fiducia dal capo della federazione calcistica nazionale. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha confermato la notizia in conferenza stampa questa mattina, meno di 24 ore dopo l’eliminazione, campione in carica, da Euro 2024 a seguito della deludente prestazione subita nella sconfitta per 2-0 contro la Svizzera negli ottavi di finale. I media italiani hanno chiesto ledi, ma Gravina ritiene che il 65enne, succeduto a Roberto Mancini nell’agosto dello scorso anno, sia l’uomo giusto per portare avanti la squadra.