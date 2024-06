L’Italia chiude per ferie Si riapre dopo ferragosto si spera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Il dubbio se alcune attività produttive riapriranno o meno al ritorno dalleestive, finora in Italia si è concretato poche volte nella seconda eventualità. Questa volta, partendo da ieri, come per gli altri anni, sono iniziati gli spostamenti all’interno della penisola con l’aggiunta delle isole. Per l’industria del turismo del Paese, l’arrivo da ogni parte da dentro e da fuori dei suoi confini, deve essere accolto con il dovuto entusiasmo. Gli addetti del settore dovranno prodigarsi dando il meglio di sé non solo perché venga apprezzata la differenza con altre mete, quanto per far si che il follow up fidelizzi il cliente. Tanto al fine di indurlo a ritornare in quella struttura nelle prossime occasioni che dovessero ricondurre da quelle parti.