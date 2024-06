La Provincia punta sulla cultura A musei e arte 400mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Capitale umano e: ladi Sondrio scommette sul futuro. Nell’ambito della variazione di assestamento generale e di verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2024/2026 delladi Sondrio, il consigliere Omar Iacomella ha evidenziato come la, in tema di promozione della, si stia attivando con grande impegno. "Mi piace fare due calcoli veloci - ha commentato il Consigliere Iacomella - ed evidenziare come Regione Lombardia abbia stanziato per larisorse pari a 5,6 milioni di, di fatto 50 centesimi pro capite. Lacon questa variazione apporta oltre 410milacon un investimento pro capite pari a 2,98. Questo conferma la grande attenzione che Palazzo Muzio ha riservato ad una sua specifica funzione, ovvero la programmazionele".