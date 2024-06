Julian Assange è libero e il prezzo è la libertà di stampa Vi spiego perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024)e ilè ladiha ammesso di aver commesso un reato inesistente e assurdo, spionaggio giornalistico? Lo ha fatto per tornaree certamente non lo si può giudicare negativamente per questo. Ma il precedente creatosi, l’ammissione da parte di un giornalista di aver infranto la legge per rendere pubblici fatti realmente accaduti, è un fatto gravissimo, che potenzialmente mette a repentaglio quei pochi veri giornalisti investigativi rimasti, gente che rischia la vita tutti i giorni per la verità. Abilissimi gli avvocati che hanno trovato la soluzione ad un problema per anni irrisolvibile, abilissimi anche i negoziatori australiani, guidati dal primo ministro Antony Albanese, che hanno capito che era arrivato il momento giusto per convincere l’amministrazione Biden a trattare, abili anche i pubblici ministeri che con questa formula hanno cucito la bocca a future fughe di notizie ‘scomode’.