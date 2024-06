Grande successo per lo spettacolo finale della scuola di danza marcianisana I’M DANCING al teatro LENDI

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 30 giugno 2024) Marcianise. Pubblico estasiato dallodi fine annodiI’Mdi Mena Maltempo. In tanti hanno potuto ammirare il lavoro curato nei minimi dettagli portato in scena al” sabato 29 giugno. Le emozioni sono state tante a partire dallaclassica con: “le divinità greche” con scenografie e musiche ricercate, il tutto ambientato nell’antica Grecia, curato e ideato dall’ insegnante diclassica Sonia Bucciero, un tema del tutto personalizzato, originale e innovativo. Per lamoderna invece il celebre film: Burlesque con protagonista e diplomanda: Alessia Galantuomo prima diplomanda! Il tutto ha avuto inizio con la più attesa delle esibizioni, quella dell’insegnante nonché direttrice artistica Mena Maltempo che ha aperto le danze con una coreografia moderna insieme alle allieve dei corsi intermedi e avanzati, un tripudio di virtuosismi e femminilità.