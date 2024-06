Euro 2024 Southgate | Siamo stati bravi a crederci fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) L’allenatore dell’Inghilterra Darrenha parlato dopo la vittoria 2-1 ai supplementari contro la Slovacchia che vale l’accesso ai quarti di finale di: “una squadra giovane, abbiamo dimostrato grande pazienza quando la frenesia avrebbe potuto farci affrettare qualche soluzione. Potevo sostituire Bellingham e Kane 15 minuti prima perché erano stremati, ma non puoi lasciare fuori campioni del genere e lo hanno dimostrato. In ogni caso chi è entrato ha fatto il proprio dovere, ed è questo lo spirito che serve“. Soutghate ha poi aggiunto: “Giocare contro la pressione costante a centrocampo è stato problematico oggi per larghi tratti di gara. Abbiamo impiegato tempo per trovare le tattiche giuste, maa spingere e a provarci,chance finale.