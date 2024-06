Chi se la prende con i calciatori non ha capito veramente nulla…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) No, chi se lacon questinon hanulla. Di questa Nazionale, degli Europei e di calcio in generale. L’Italia è stata eliminata nel modo peggiore possibile e, comprensibilmente, si è scatenata la rabbia del Paese intero. A cui però si è affiancata nelle ultime ore una certa macchina del fango nei confronti di ragazzi che non meritano tutto questo. Perché i colpevoli non sono loro. Idell’Italia non sono scarsi, non sono cattivi, non sono i colpevoli di questo disastro. E’ vero, ci sarebbero mille attenuanti per soprassedere a questa eliminazione: l’Italia era Campione in carica e non può vincere sempre. Ha avuto la sfortuna di capitare in un girone di ferro con Spagna, Croazia e Albania, il più difficile in assoluto.