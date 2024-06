Benevento fissata la data per la presentazione delle nuove maglie da gioco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPresto i tifosi delconosceranno l'aspettoche indosseranno i propri beniamini per la stagione 2024/2025. Il club giallorosso ha infatti annunciato che ledivise saranno presentate sabato 13 luglio alle 20 al Ciro Vigorito con un evento che chiama a raccolta tutti i tifosi della strega. "Se due sistemi interagiscono non possono più essere divisi". È questo lo slogan scelto dalla società giallorossa per lanciare laufficiale, prima della partenza per il ritiro al Mancini Park Hotel.la, l'auspicio dell'entourage giallorosso é quello di vedere il 13 luglio già qualche nuovo acquisto indossare la nuova maglia. Nel frattempo sui social si é scatenata la caccia per ricercare qualche rumors sulla divisa della Strega 2024-25 (foto dal web LBDV)