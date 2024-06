Tour de France in Romagna la sindaca di Mercato Saraceno | C’è grande entusiasmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Cesena, 29 giugno 2024 – L’attesa è finita, al Barbotto, località di, mancano solo i ciclisti ufficiali. Già dalle prime luci dell’alba tifosi, appassionati e avventori della bicicletta si sono sistemati a lato ‘pista’ per attendere lo storico passaggio della 111esima edizione delde. “E’ un momento dicommozione. Il fatto che ildepassi di qua ci riempie di orgoglio. Il fatto che Marco Pantani si allenasse proprio sul Barbotto non può che impreziosire ulteriormente la giornata di oggi. C’è grandissimo, il paese è colmo di ciclisti, cosa che non può che farci piacere” spiega Monica Rossi,di. Passaggio fondamentale anche per il settore turistico della zona: alberghi pieni, ristoranti al completo, musei con la fila e strade invase, in senso buono, da ciclisti.