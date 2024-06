Sony licenziamenti e blocco della produzione di Blu-Ray e supporti ottici in Giappone

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 29 giugno 2024) Un nuovo report ha rivelato cheGroup Corporation taglierà circa 250 posti di lavoro presso il principale centro didifisici, presente nelnord-orientale. Come riportato dalla testata nazionalese The Mainichi, il colossose ha deciso di ridurre fortemente la forza lavorobase produttiva di Tagajo, presente nella prefettura di Miyagi, licenziando circa il 37%propria forza lavoro. Stando alle fonti del report in questione,Group Corporation ha quindi deciso di fermare gradualmente ladeidi memorizzazione a disco ottico, compresi i Blu-ray, all’interno del centro diin. Proprio in tal senso è però importante segnalare quanto precisato dal noto canale X (Twitter) President of Phisical Media, visto che in realtà questi tagli programmati dal colossose non riguardano il mondo intero ma esclusivamente il Paese del Sol Levante.