Nations League di Volley Maschile l’Italia battuta dalla Francia | stop ai quarti di finale

(Di sabato 29 giugno 2024) Lodz – Si ferma la corsa indeldi. Gli Azzurri sono stati sconfitti ieri sera, a Lodz (in Polonia), per 2-3 (25-19, 20-25, 25-22, 22-25, 11-15). La partita, valida per idi, ha visto lottaredi Coach De Giorgi. I transalpini superanoper la seconda volta, in competizione 2024. Ora la stessaincontrerà la Polonia, padrona di casa. Nell’altra semiin programma il Giappone attende la vincente tra Slovenia e Argentina. Le parole dei protagonisti – Fonte feder.it Giovanni Sanguinetti: “Siamo stati bravi a giocarci le nostre carte. Secondo me li abbiamo un pò sorpresi e siamo stati bravi a tenere un alto livello durante la partita. Poi alla fine, come sempre nella pallavolo, sono poi quei due o tre palloni che fanno la differenza e sono stati bravi loro a giocarli meglio e quindi vincono meritatamente.