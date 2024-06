LIVE Italia-Svizzera 0-2 Europei 2024 in DIRETTA | Vargas trova il raddoppio ad inizio ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Estremamente lenta la manovra dell’, che in questo modo non riesce ad impensierire lala quale si è chiusa bene. 61? Cerca lo spunto personale Chiesa, che viene raddoppiato. L’azzurro riesce a guadagnare una rimessa laterale. 60? Fagioli cerca Scamacca, che viene anticipato da Akanji. Partita difficilissima per il centravanti dell’. 59? Tiro dalla distanza di Ndoye. La conclusione è imprecisa e termina abbondantemente sulla traversa. 58? Manovra senza fretta lache approfitta di un pressing impreciso dell’. Gli azzurri si muovono più individualmente che di squadra. 57? Intervento in ritardo di Mancini su Rieder. L’azzurro commette fallo sulla linea di centrocampo e rimedia il terzo cartellino giallo della partita.