Konaté sulle elezioni francesi | Non possiamo permettere che certe persone vadano al potere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) All’inizio degli europei Mbappé aveva parlato della situazione votazioni in Francia, mostrando appoggio a Thuram, che ha invitato i cittadinia votare per lottare contro l’estrema destra di Marine Le Pen. Si era detto che ci sarebbe stato anche un comunicato congiunto dei calciatori, ma invece sembra che nello spogliatoio le posizioni non siano tutte condivise. Nei giorni scorsi, il presidente della federcalcio, Philippe Diallo, aveva proclamato la neutralità politica della federazione. Oggi nella conferenza di presentazione della sfida per gli ottavi il difensore centrale del Liverpool e della nazionale franceseha risposto alle domande sulla situazione politica francese. «La situazione mi preoccupa, noncheal, perché costoro vogliono dividere la gente.