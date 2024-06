Godzilla x Kong 3 quando uscirà? Svelata la data

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 29 giugno 2024) Warner Bros. e Legendary hanno fissato ladi uscita del prossimo capitolo della saga MonsterVerse dedicato a. La leggendaria creatura kaiju,, si prepara a scuotere nuovamente le fondamenta del grande schermo con il prossimo film ": The New Empire". Il colossal, che vedeaffrontarsi nuovamente in una battaglia titanica, ha finalmente unadi uscita. Un'avventura epica in arrivo: il nuovo film di! Warner Bros. e Legendary hanno annunciato lad'uscita del prossimo film del MonsterVerse: sarà il 26 marzo 2027. Questa nuova avventura promette di portare i due colossi in territori ancora inesplorati, aggiungendo nuovi elementi all'universo cinematografico dei kaiju.