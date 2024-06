Due alpinisti morti in due incidenti di montagna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Duevicentiniin altrettantiin. È quanto accaduto oggi tra la Cima d'Asta in Trentino e il Monte Cengio nel Vicentino. Il corpo senza vita di un escursionista di 32 anni residente a Cassola in provincia di Vicenza è stato recuperato dall'equipaggio dell'elicottero di Trentino Emergenza e dalla Stazione Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico poco sotto la vetta della Cima d'Asta. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo mentre stava risalendo in solitaria il Canalone dei Bassanesi che porta alla Cima d'Asta, una volta raggiunta la cresta, probabilmente è scivolato su terreno roccioso precipitando per oltre 50 metri. Recuperata dai soccorritori, la salma è stata portata a Malga Sorgazza. La seconda vittima sul Monte Cengio: a perdere la vita un alpinista di 51 anni originario di Malo.