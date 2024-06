Come chiedere un aumento al capo ed ottenerlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 29 giugno 2024) Tra le domande più delicate che si possono fare in azienda, vi è sicuramente quella relativa ad un possibile incremento di stipendio. Una lunga gavetta che ha permesso di diventare una risorsa preziosa in ufficio, un boom di vendite, un’idea imprenditoriale trasformata in un prodotto innovativo e in grado di fare la differenza in una concorrenza agguerrita e non solo: le situazioni in cui sussistono gli estremi per la richiesta diin busta paga retribuzione sono potenzialmente numerose, mascegliere il momento opportuno per un colloquio con il datore di lavoro? Se te lo stai chiedendo e ritieni di meritare di guadagnare di più, anche per dare ulteriore sostegno al bilancio familiare, alle spese per le bollette, per i figli e per qualche acquisto di costo non esiguo e che hai programmato da tempo, prosegui nella lettura: ti daremo alcuni consigli utili per negoziare al meglio il tuodi stipendio, aumentando le chance di