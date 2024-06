C’è Piccoli nel mirino Fortitudo L’ex Cremona può coprire più ruoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Weekend di attesa e di lavoro in casa. In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, la cui conferma potrebbe slittare di qualche giorno, ora insi parla di mercato. Il direttore generale Nicolò Basciano e il vicepresidente Teo Alibegovic stanno sondando il mercato alla ricerca degli elementi giusti per completare il roster della squadra. Tanti contatti, chiamate informative, ma nulla di ancora concluso se è vero che per la costruzione della nuova casasi partirà dalle fondamenta, vale a dire da una società solida e unita e dalla figura tecnica del capoallenatore. Al nuovo tecnico, decisamente più Devis Cagnardi di Daniele Parente, spetterà il compito di dettare le linee guida per la scelta dei due stranieri, si spera sempre in Freeman anche se con ritocco importante di mercato, Ogden molto molto difficile, e soprattutto la scelta di una panchina che dovrà essere coinvolta fin da subito.