Atletica Dario Dester si autoelimina ai Campionati Italiani | clamoroso 0 nell’alto il decathlon perde il primatista

(Di sabato 29 giugno 2024)si è clamorosamenteto nella gara diaiAssoluti dileggera, incominciati oggi a La Spezia. Ilnazionale, reduce dal sesto posto agli Europei con il record italiano di 8.235 punti, ha commesso tre nulli nel salto in alto: entrato in gara a 1.84 metri, il 23enne non è mai riuscito a valicare l’asticella e ha così incamerato 0 punti. Un passaggio a vuoto totale che impedisce di inseguire il titolo nelle prove multiple, da autentico favorito della vigilia. L’azzurro si era presentato all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare il tricolore e di ottenere un riscontro importante, utile per rinsaldare il piazzamento nel ranking di World Athletics e meritarsi la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma con questa contro prestazione bisognerà rimanere in attesa (la finestra si chiude domani a mezzanotte, poi bisognerà fare tutti i conti del caso per scoprire gli ammessi ai Giochi non in possesso del minimo).